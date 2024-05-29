Sınıf basıp öğretmene saldırmışlardı! 300 bin TL kefaletle serbest kaldılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir okula girerek sınıf basan ve öğretmene saldıran veli ile bir yakını 300 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.