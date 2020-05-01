Doğu Perinçek'ten A Haber'e özel açıklamalar: Darbenin müttefikleri PKK ve FETÖ'dür

A Haber'e özel açıklamalar yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a başlatılan linç kampanyasına tepki gösterdi.

"Diyanet İşleri Başkanı Shakespeare'den alıntı yapacak değil" diyen Perinçek, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te de eşcinsellere olumlu bakılmadığını belirtti.

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"LGBT BÜTÜN DEĞERLERİMİZE YAPILAN BİR SALDIRIDIR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları bizim toplumsal ahlakımıza, gelenek-göreneklerimize, Cumhuriyet kültürüne ve tabii ki İslam dinine uygun ve yerinde açıklamalar. Bu Kadıköy ve Şişli Belediyesi'nin kalkıp da çocuk eşcinselliğini savunması, ABD merkezli yoz kültürü Türkiye'ye yansıtmaları vahim bir durum. Özellikle bunu 23 Nisan çocuk bayramında yapmaları bir cinayet. Türk toplumun kültürüne yapılmış bir hamledir. LGBT bütün değerlerimize yapılan saldırıdır. Vatan Partisi olarak biz de barolar ve AK Parti ile birlikte tepkimizi ortaya koyduk.

"DİYANET İŞLERİ CUMHURİYET'İN KURUMUDUR"

Diyanet İşleri Başkanı Shakespeare'den alıntı yapacak değil ki, tabii ki Kur'an-ı Kerim'den yapacak. İslamiyet açısında meselelere bakıyor. Diyanet İşleri Cumhuriyetimizin yarattığı bir kurumdur. Çok önemlidir ve yıpratılmaması gerekir. Kurumun doğru bir vaziyet aldığı koşullarda yıpratılmasını doğru bulmuyoruz.

"EŞCİNSELLİĞİN YERİ ATATÜRK CUMHURİYET'İNDE DE YOKTU"

CHP'nin belediyelerinin bunu yapması çok acı bir tablo. Atatürk Cumhuriyet'inde bu olaylar sağlıklı bir şekilde ele alınıyordu. Kadın ve erkek bir kuşun iki kanadı gibi ve toplum da o kadın ve erkeğin eşitliği ile çağdaş uygarlığa ilerleyecek anlayışı vardı. Eşcinsellik gibi çürümeler, yozluklar hiçbir şekilde Atatürk Cumhuriyet'i tarafından olumlu karşılanmadı. Mahkum edildi. CHP'nin bunu yapması, emperyalist merkezlerle olan işbirliğinin geldiği son noktadır.



DARBENİN MÜTTEFİKİ PKK VE FETÖ

CHP'li Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı darbe çığırtkanlığıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Perinçek, "Türkiye'de seçim dışı hükümetin değişmesinin tek yolu silahla darbe yapmak. Onun müttefiki de kim olur PKK, FETÖ olur." dedi.

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