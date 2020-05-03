İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan kanlı saldırıda flaş gelişme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı apronundaki uçaklara yönelik olarak 23 Aralık 2015'te 81 mm'lik havan topu ile gerçekleştirilen dört atışlık terör saldırısında uçakta görev yapan temizlik görevlisi Zehra Yamaç hayatını kaybetmiş, Canan Çelik Burgucu da elinden yaralanmıştı.

YPG SAFLARINDA SAVAŞMIŞ

Terör örgütü TAK'ın, Suriye kolu YPG saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gittiği ortaya çıkan Şaban Baymaz'ın Mart 2015'te Ali Botan isimli örgüt mensubunun talimatı ile eylem için Türkiye'ye döndüğü belirlenmişti. Şaban Baymaz Ağustos 2015'te sansasyonel eylem yapmak amacıyla keşif ve istihbarat çalışması yapmak üzerine İstanbul'a geldiği tespit edilmişti.





KİMLİK KONTORLÜ SIRASINDA YAKALANMIŞTI

Patlama sonrası Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim 2017'de 21.45 sıralarında Ülker Stadı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi civarında polisin yaptığı rutin trafik uygulaması sırasında bir aracı durdurup araçta kimlik kontrolünü yaptı. Bir şahsın polise ibraz ettiği 'Mehmet Şafii Karabulut' adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şahsın 2015'teki Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısını gerçekleştiren Şaban Baymaz olduğu parmak izi incelemesiyle tespit edildi.





EYLEME YARDIM EDENLERİ AÇIKLADI

İfadesinde terör örgütünün sözde özel kuvvetler birliğinde yer aldığını, örgüt kampından saldırı amaçlı olarak ayrıldığını kaydetti. Saldırı için Kurtköy'de Serdar Kılıç adına tanzim edilmiş sahte kimlikle ev kiraladığını, Mersin Oto Pazarı'ndan plaka bilgisi bilinmeyen Chevrolet marka araç satın aldığını anlattı. Eylemde kullanılacak TNT'yi, onu patlatmaya yarayan elektronik devre ve ateşleyici yüklü malzemeleri, AK-47 uzun namlulu iki tüfeği, şarjör ve mermileri Reşit Karker'den aldığını ve Sultanbeyli'deki Osman Gazi Mezarlığı'nın karşısındaki ağaçlık alana gömdüğünü açıkladı. Saldırı günü de havan toplarını düzenekle aktif hale getirerek zaman ayarlı şekilde ateşledikten sonra Suriye'ye döndüğünü anlattı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Baymaz, müebbet hapis cezası ve yanı sıra pek çok suçtan hapse çarptırılırken eylemine yardım eden TAK üyelerini de ifşa etti.





KİMLİĞİNİ KULLANDIRIP, EYLEME YARDIM ETTİ

Şaban Baymaz isimli teröristten alınan bilgiler doğrultusunda Batman ve Mardin'de yapılan operasyonlarda ise 60 kilo patlayıcı ve silahlarla birlikte birisi Suriye uyruklu iki örgüt mensubu daha yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık, Şaban Baymaz'ın havaalanı patlaması eylemini gerçekleştirebilmek için pek çok kez İstanbul'dan Mardin ve Suriye'ye gidip gelmesi ve bu yolculuklarda sahte kimlik kullanmasının yakalanmaması için önem arz etmesi bu konuda kendisine yardım eden Serdar Kılıç'ı gözaltına aldı. Kılıç'ın aynı şekilde terörist Baymaz'ın İstanbul'da eylemin hazırlık sürecinde ev tutması için kimliğini vermesi ve hastalandığında adına kayıtlı kimlikle tedavi ettirdiği ileri sürüldü.





Mardin'de gözaltına alınan Serdar Kılıç, "Nusaybin'de doğdum. İlk okul sonrası bir elektrikçide işe girdim. Abim Bayram Kılıç, YPG'ye katılmıştı. 2015 yılında öldü. Şaban Baymaz'ı abimden dolayı tanırım. Kendisi kaçakçılık yapmaktadır. Benim kimliğimi kullandığını ve benim üzerime araç aldığından haberim yoktu. Kıbrıs'a çalışmak için gitmiştim. Benim üzerime bir kayıtlı araç oldğunu evime gelen cezalardan dolayı biliyordum. Kendisine aracı üstüne almasını söylemiştim" ifadelerini kullandı.



'FETÖ İZİ Mİ' VAR

Kılıç'ın evinde yapılan aramada, F serisi 1 dolar ele geçirildi. Serdar Kılıç 1 doları çöpten bulduğunu ve evde kalmış olabileceğini anlattı. Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının simgesi olan 1 doların TAK üyesinin evinde bulunması patlamada 'FETÖ izi mi' var sorusunu akla getirdi.

Şaban Baymaz'ı havaalanına götüren, patlama eylemi için malzemeyi temin eden ve şoförlüğünü yapan Erkan Oysal ve Serdar Kılıç hakkında dava açıldı. Kılıç'ın FETÖ üyesi olup olmadığına yönelik soruşturma sürüyor.



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