MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 12 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

Mİlli Savunma Bakanlığın'nca (MSB), Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi Tel-Abyad yerleşim yerinin güney batısındaki Türk askerine yönelik, dün akşam saatlerinde üzerinde doçka yüklü araçlar ile taciz ateşi açıldığı, başka istikametten sızma girişiminde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, "Bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırıya iştirak ettiği tespit edilmiş, derhal tüm harekat merkezleri bilgilendirilerek birlikler alarm durumuna geçirilmiştir. Bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri derhal meşru müdafaa kapsamında ateş altına alınmıştır. İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmemiştir. Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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