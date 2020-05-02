Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist teslim oldu

duyurdu! 3 terörist teslim oldu

'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin teslim olduğu duyuruldu. "Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist, Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.5.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 17:29 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğu duyuruldu.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist...

Avcılar’daki ‘pompalı tüfek’ olayında flaş gelişme

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA