Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğu duyuruldu.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/4s63QFBjQx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2020
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist...
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