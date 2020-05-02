Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğu duyuruldu.

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/4s63QFBjQx