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! duyurdu! Bu yaz havalar nasıl olacak? İşte haziran, temmuz, ağustos hava tahminleri...

haberi: ve Deprem Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı Başkanı , haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini öngördüklerini söyledi. Tek, "Yazın normal sıcaklıklar olacak ama aşırı sıcak hava dalgaları gözükmeyecek. 'da 35-36 dereceler olmayacak gibi gözüküyor." dedi.

Giriş Tarihi: 21.5.2020 09:46 Son Güncelleme: 21.5.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika! Meteoroloji duyurdu! Bu yaz havalar nasıl olacak? İşte haziran, temmuz, ağustos hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıkları haziran, temmuz ve ağustosta Doğu Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Hava sıcaklığı 22 Mayıs Cuma gününden itibaren 16 dereceye kadar düşecek. Sıcaklık mevsim normallerinin de altına inerek hava serinleyecek" dedi.

Tek şöyle devam etti:

"Sıcaklık ortalaması ocak ayından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yaz döneminde ise sıcaklıklarda büyük değişimler beklenmiyor. Sıcaklıklar haziran, temmuz ve ağustos ayı için mevsim normallerinde görünüyor.

Yazın normal sıcaklıklar olacak ama aşırı sıcak hava dalgaları gözükmeyecek. İstanbul'da 35-36 dereceler olmayacak gibi gözüküyor."

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Son dakika! Meteoroloji duyurdu! Bu yaz havalar nasıl olacak? İşte haziran, temmuz, ağustos hava tahminleri...
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