Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlerin terhis işlemleri ile ilgili yeni açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, askerlerin terhis işlemlerinin bu pazar günü başlayacağını söyledi.

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BAKAN AKAR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı.

Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır.

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