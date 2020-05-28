Önce küfür etti sonra af diledi Terim'e küfür eden gence 1300 lira ceza

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emre Mustafa A.'nın, 4 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret ettiği belirtildi. Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, Emre Mustafa A.'nın ifadesinde şikayete konu sözleri kendisinin bir anlık öfkeyle yazdığını ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi. "Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından şüpheli hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan cezalandırılmasını istendi.

AF DİLEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beyanda bulunan Fatih Terim'in avukatı Epözdemir, katılma taleplerinin olduğunu söyleyerek, "Sanığın savunmalarını kabul etmiyoruz. İddianamede adı geçen Twitter hesabının kendisine ait olduğunu ve şifresini kendisinden başka bilen olmadığını açıkça belirtmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

1300 LİRA PARA CEZASI

Son sözü sorulan 21 yaşındaki genç ise, kendisinin yarı zamanlı çalışmak zorunda olan bir öğrenci olduğunu belirtip, Terim'in kendisini affetmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan önce 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Hakim daha sonra 'hakaret' suçunun alenen işlendiğini belirtti. 65 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek bin 300 TL adli para cezasına hükmetti.