Restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathaneler ne zaman açılıyor? Başkan Erdoğan son dakik açıkladı…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Ülkemizde uygulanan normalleşme planının yeni kararlarını bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız tarafında oldukça merak edilen Restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathaneler ne zaman açılıyor? Sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathaneler ne zaman açılıyor öğrenmek isteyenler içeriğimizde detayları bulabilirler.

SON DAKİKA: RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR, KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…