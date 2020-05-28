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Haberler Gündem Haberleri Restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathaneler ne zaman açılıyor? Başkan Erdoğan son dakik açıkladı…

, , , kıraathaneler ne zaman açılıyor? Başkan Erdoğan son dakik açıkladı…

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan en son gelişmeleri kabine toplantısı sonrasında tarafından yeni normalleşme planı açıklandı. Bu kapsamda vatandaşlarımızca merak edilen , , , kıraathaneler ne zaman açılıyor? sorusu da yanıt bulmuş oldu. Restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathaneler ne zaman açılıyor merak edenler tüm detayları içeriğimizde bulabilirler. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 20:41 ABONE OL
Restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathaneler ne zaman açılıyor? Başkan Erdoğan son dakik açıkladı…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Ülkemizde uygulanan normalleşme planının yeni kararlarını bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız tarafında oldukça merak edilen Restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathaneler ne zaman açılıyor? Sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathaneler ne zaman açılıyor öğrenmek isteyenler içeriğimizde detayları bulabilirler.

SON DAKİKA: RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR, KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathaneler ne zaman açılıyor? Başkan Erdoğan son dakik açıkladı…
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