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İletişim Başkanı Altun'dan provokatif saldırıya kınama

İletişim Başkanı Kuzguncuk’ta ’ne yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Altun paylaşımında: "Her türlü inancın barış ve huzur içerisinde komşuluk hukukuna riayet ederek yaşadığı güzel mahallemiz Kuzguncuk’ta Surp Krikor Ermeni Kilisesi’ne yapılan provokatif saldırı hepimizi derinden üzmüştür." ifadelerini kullandı. İşte Altun'un o açıklaması...

Giriş Tarihi: 30.5.2020 21:56 Son Güncelleme: 30.5.2020 21:58 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan provokatif saldırıya kınama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kuzguncuk'ta Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Altun'un o açıklamaları:
Her türlü inancın barış ve huzur içerisinde komşuluk hukukuna riayet ederek yaşadığı güzel mahallemiz Kuzguncuk'ta Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne yapılan provokatif saldırı hepimizi derinden üzmüştür.
Farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşlarımızın kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracak ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Bu alçak saldırı dolayısıyla komşumuz olan Surp Krikor Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ve üzüntümü ilettim. Bu üzücü olayın hukuki zeminde takipçisi olacak ve vatandaşlarımızın haklarını her zaman savunacağız.

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İletişim Başkanı Altun'dan provokatif saldırıya kınama
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