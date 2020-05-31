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Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklamaya sevk edildi

Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti. Hrant Dink Vakfı'na e- posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen H.A. (25) tutuklandı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 31.5.2020 20:28 Son Güncelleme: 31.5.2020 20:36 ABONE OL
Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklamaya sevk edildi

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A, kente kara yoluyla giden İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

H.A'nın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.A. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.Şüpheli savcılık sorgusu ardından Başsavcılıkça ifTCK'nın 106/2-b, TCK 43 maddelerinden tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı'na e- posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen H.A. (25) tutuklandı.

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Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklamaya sevk edildi
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