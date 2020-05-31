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| Bakanlık açıkladı: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

haberi... İçişleri Bakanlığı gri listedeki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık "Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist 'nin de etkisiz hale getirildiği belirlendi." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 31.5.2020 13:53 Son Güncelleme: 31.5.2020 14:00 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakanlık açıkladı: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirlendi." açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Bakanlık açıkladı: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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