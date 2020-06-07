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'de baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

'in Konak ilçesinde bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.6.2020 07:46 ABONE OL
İzmir'de baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba S.B. (59) ile oğlu U.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda baba, bıçakla oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı halde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na giden U.B, sahilde oturanlardan yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan U.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Baba ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İzmir'de baba tartıştığı oğlunu bıçakladı
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