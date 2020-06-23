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: 'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Gelen haberine göre; 'nın Çerkes ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan konuya ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. AFAD, deprem saatini 08.54 olarak duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 09:18 Son Güncelleme: 23.6.2020 09:24 ABONE OL
Son dakika: Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Sabahın ilk saatlerinde Çankırı'dan bir son dakika haberi geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre; Çerkes ilçesi merkezli 4,2 şiddetinde bir deprem oldu. Depremin saati 08.54 olarak duyuruldu.

Bölgede can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

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Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
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