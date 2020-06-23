Son dakika: Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Sabahın ilk saatlerinde Çankırı'dan bir son dakika haberi geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre; Çerkes ilçesi merkezli 4,2 şiddetinde bir deprem oldu. Depremin saati 08.54 olarak duyuruldu.

Bölgede can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

AFAD SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Çankırı’da deprem! 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kars'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Kars’ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son dakika olarak geçti