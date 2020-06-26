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haberi | 'den önemli mesaj: Gereği neyse o yapılacak...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamasında bulundu. Bahçeli "TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 15:55 Son Güncelleme: 26.6.2020 16:17 ABONE OL
Son dakika haberi | Devlet Bahçeli'den önemli mesaj: Gereği neyse o yapılacak...

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli "TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın gereği neyse o yapılacaktır." dedi.

"ZİLLETE ÖMÜR VE OMUZ VERENLER..."

Bahçeli, "Türkiye eskiye dönmeyecektir. Zillete ömür ve omuz veren siyasi garabetlerin bunu anlayıp kabul etmesinde sayısız yarar vardır." ifadelerini kullandı.

BARO AÇIKLAMASI: MELUN BİR TEZGAHIN VARLIĞINA DELALETTİR

MHP Genel Başkanı Bahçeli barolarla ilgili, "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir. Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır." diye konuştu.

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Son dakika haberi | Devlet Bahçeli'den önemli mesaj: Gereği neyse o yapılacak...
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