Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DEAŞ’ın ‘Yabancı Terörist Savaşçıları’na sınırdışı

: ’ın ‘Yabancı Terörist Savaşçıları’na sınırdışı

haberi... ’da daha önce saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen Yabancı Terörist Savaşçılara yönelik operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon sonrası emniyete gönderilen şüphelilerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 8 yabancı terörist savaşçı hakkında sınır dışı edilme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 27.6.2020 13:47 Son Güncelleme: 27.6.2020 13:57 ABONE OL
Son dakika: DEAŞ’ın ‘Yabancı Terörist Savaşçıları’na sınırdışı

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen Yabancı Terörist Savaşçılara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşanmıştı.

TESPİT SONRASI HAREKETE GEÇİLMİŞTİ!

Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgeleriyle irtibatlı şahısların tespit ve deşifresine yönelik iltisaklı kurumlarla yapılan koordineli çalışmalarda; haklarında geçmiş dönemde DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi/lojistik destek sağladıkları ve faaliyetlerini İstanbul'da devam ettirdiklerinin değerlendirildiği şeklinde bilgiler üzerine harekete geçilmişti.

Yabancı Terörist Savaşçılara (YTS) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şahsa yönelik 7 ilçede (Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli, Esenyurt) tespit edilen 12 adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde operasyon düzenlenmişti.

Yürütülen eş zamanlı operasyon kapsamında 9 yabancı uyruklu, 1 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 8 yabancı terörist savaşçı hakkında sınır dışı edilme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. 1 şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken 1 şahsın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: DEAŞ’ın ‘Yabancı Terörist Savaşçıları’na operasyon! İstanbul’da tek tek yakalandılar

Son dakika: PKK'nın kalleş saldırısı böyle önlendi! Komandolar bomba yüklü kamyonu vurdu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: DEAŞ’ın ‘Yabancı Terörist Savaşçıları’na sınırdışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA