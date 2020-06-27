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| Başkanı Aygün'den açıklaması

haberi... Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali ile girdiği hakkında Başkanı Halis Aygün'den son dakika açıklaması geldi. Aygün, "YKS'nin ilk oturumu , tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi

AA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 13:18 Son Güncelleme: 27.6.2020 13:38 ABONE OL
Son dakika | ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "YKS'nin ilk oturumu TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi.

SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Aygün açıklamasında, "YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
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