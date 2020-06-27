Son dakika | ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "YKS'nin ilk oturumu TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi.

SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Aygün açıklamasında, "YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YKS nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması var! İşte ilk fotoğraflar

Son dakika: YKS'nin ilk oturumu TYT 81 ilde sona erdi! İşte tüm detaylar...