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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'ndeki balık ölümlerine ilişkin flaş açıklama

, 'ndeki üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler aldığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 21:18 Son Güncelleme: 28.6.2020 21:41 ABONE OL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin flaş açıklama

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SEBEP OLANLARLA İLGİLİ YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK"

"Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır."

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BALIK VE YENGEÇLER ÖLMÜŞTÜ

Küçükçekmece Gölü'nde bugün henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurmuştu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin flaş açıklama
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