Bayılan öğrenciye tekme! FETÖ’nün işkenceci şok mangalarına soruşturma

Askeri okullarda FETÖ işkencelerini anlatan yaklaşık 800 şikayet dilekçesinin savcılığa ulaştığı öğrenildi. 2016'da açılan soruşturma kapsamında 1'i kurmay 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 6'sı askeri öğrenci toplam 15 şüpheliye yönelik gözaltı talimatı ile İzmir merkezli 8 ilde eş operasyon düzenlendi. Soruşturmada FETÖ'nün şok mangalarına uğrayan askeri öğrenciler şikayetçi oldu.







AĞUSTOS'TA KALORİFER EZİYETİ

Şikayetçi ve mağdur isimlerden bir tanesi olan A.E, FETÖ üyesi olmayan öğrencilere örgüt üyesi rütbelilerin nasıl işkence yaptığını anlattı: 2011'de 100 kişilik bir öğrenci grubunun askeri amfiye götürüldü. Yaz olmasına rağmen kalorifer el değmeyecek kadar sıcak şekilde yandı. 4 Ağustos 2011'de öğlen yaklaşık 13.00- 13.30'da başlayan diğer gün sabaha kadar süren işkence, yıpratma, mobbing uygulamalarına tabi tutulduk.

15 saniyelik su molalarında taharet musluklarından su içirdiler. Abdullah Sezgin isimli subay nereli olduğumu sordu. Karadenizli olduğumu söyleyince, "Burnun niye eğri, subayın burnu eğri olur mu?' diyerek sıraların arasında bana 100 tur attırdı. Aynı subay başka bir öğrenciye, 'Tırnaklarını niye derinden kesiyorsun' diyerek şınav çektirdi. İşkenceden bayılan ve kusan öğrenciler oluyordu. Bayılanları tokatlamak ve tekmelemek suretiyle uyandırmaya çalışıyorlar, uyandıktan sonra da ağır antrenman ve hareketlerle işkenceye devam ediyorlardı.

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HIRSIZLIKLA TEHDİT EDİLİYORLARDI

Mağdur A.E: 3 Ağustos 2012 günü Kara Harp Okulu Menteş Kampı'na gittik. Bizim bildiğimiz kötü muamele ve cezalar disiplinsiz öğrencilere yapılıyordu. Fakat yanılmıştım. Kızgın asfaltta ellerimiz yara olarak bekletiliyorduk. Bir öğrenciyi takım komutanı tehdit ediyordu. Takım komutanı öğrenciye şuradan bizden birinin cüzdanını alırım senin çantana koyarım seni hırsızlıktan atarım dedi. Bizden biri dediği FETÖ mensubuydu.



'NASIL KRİPTO FETÖ'CÜ OLUNUR' KAMPI DÜZENLEDİLER!

İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 Haziran'da gözaltına alınan 150 astsubaydan 81'i tutuklanırken, 56'sı itirafçı oldu. İtirafçılardan astsubay İ.A'yı sınavlara hazırlayan S.S., ifadesinde örgüt üyelerine askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında kripto kimliklerini gizlemeleri için uygulayacakları tedbir kurallarının bir aylık kamp boyunca öğretildiğini belirtti.

S.S, ifadesinde askeri öğrencileri spor dersleri üzerine yoğunlaştırarak barfiks ve şınav çekme, mekik ve koşu gibi sporları yaptırdığını, İ.A. ve M.M.A'nın sınavlarında başarılı olduklarını anlattı. İ.A'nın astsubay meslek yüksekokulu, M.M.A'nın ise Kara Harp Okulunun mülakatlarına girmeye hak kazandığını belirten S.S, "Askeri okullara girişe hak kazanılınca irtibata geçilen 'asistan ve doktor' diye örgüt içinde tabir edilen hususi meselelerde ehil olmuş örgüt mensuplarınca evlerde bu öğrencilere tedbir kuralları bir aylık kamp boyunca öğretilirdi. Kod adı kullanmak yerine birbirlerine isim söyleyen öğrenciler azarlanır ve bu konuda uyarılırdı" dedi. AA

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