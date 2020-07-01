Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı. Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE ERSOY'DAN ALMANYA'YA ÇALIŞMA ZİYARETİ



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Heyette Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerin de yer alacağı öğrenilirken, yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Kovid-19 salgını ile mücadelede iş birliğinin yanı sıra, turizm başta olmak üzere ikili ilişkiler, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."

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