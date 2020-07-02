TÜGVA’dan Ayasofya’ya dijital halı çağrısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) sosyal medya hesabından "Ayasofya Camii'nde bir araya gelmek istiyoruz" diyerek Ayasofya'nın dijital halını dokumaya başladı. Bunun için de www.sevdamizidokuyoruz.com isimli internet sitesini duyurdu. İlmek ilmek Ayasofya'ya halı dokumak isteyenleri siteye davet etti.

AYASOFYA'YA DİJİTAL HALI ÇAĞRISI

TÜGVA, sosyal medya hesabından aynen şunları söyledi: "Fatih'in emaneti… Ümmetin meselesi! Ayasofya Cami'nde bir araya gelmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz! Gençler olarak Ayasofya'nın dijital halısını sevdamızla dokuyoruz! İmza at, Ayasofya halısını tamamla! http:/sevdamizidokuyoruz.com #İlmekİlmekAyasofya #Ayasofya"