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Gri listedeki teröristler öldürüldü

SABAH
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Gri listedeki teröristler öldürüldü
Van'ın Gürpınar İlçesinde kırsalında SİHA'lar tarafından fark edilerek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda öldürülen 3 teröristin 9 şehidin katili oldukları ortaya çıktı. Van'daki Oğuzlar adıyla bilinen Jandarma Özel Harekât timlerinin de katıldığı operasyonda, ölü ele geçirilen teröristlerin adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri ve alınan parmak izleri veri tabanı eşleşmesinde sözde Serhat Eyaleti Başkale ve Masiro gücü sorumlusu Welat Malazgirt kod adlı Fırat Göre ile Azad kod adlı Tahsin Genez ve Kendal kod adlı İlyas Duran oldukları tespit edildi. Bu üç teröristin aynı zamanda İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri renkli kategorisinde arandıkları ortaya çıktı.
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Gri listedeki teröristler öldürüldü
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