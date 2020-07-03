Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sakarya Hendek'te havaii fişek fabrikasındaki patlama sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak, "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. #Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.