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İzinsiz gösteri yapan polise saldırdı

, Çankaya’da izinsiz gösteri yapan ve çeşitli illerin barolarından oluşan 500 kişilik grubun tüm uyarılara rağmen Emniyet mensuplarına saldırdığını duyurdu. Emniyet personeline saldıranlar hakkında Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. İşte o açıklama...

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 19:42 Son Güncelleme: 3.7.2020 20:01 ABONE OL
İzinsiz gösteri yapan avukatlar polise saldırdı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Çankaya'da izinsiz gösteri yapan Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarından oluşan 500 kişilik bir avukat grubunun uyarılara rağmen Emniyet mensuplarına saldırdığını belirtti.

Emniyet personeline saldıranlar hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasının detaylarında şu ayrıntılar yer aldı:

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Çankaya İlçesi Anıtpark'ta düzenlemek istenen ancak İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği Ankara Valiliği'nce uygun görülmediğini ifade etti.

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Ancak buna rağmen toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili yasaya aykırı olarak, Ankara Barosu ve çeşitli illerin boralarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 500 kişilik bir grup saat 15.00 itibariyle Ankara Adliyesi bahçesinde toplandığını belirtti.

Ankara Emniyeti personele saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu | Video

ANKARA EMNİYETİ: SUÇ DUYURUNDA BULUNACAĞIZ

Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup, bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyerler atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur.

Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen, marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."

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İzinsiz gösteri yapan avukatlar polise saldırdı
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