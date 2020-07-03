Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Temmuz tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre; Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 oldu.

BAKAN KOCA: SON 1 HAFTADA TANI KONANLARIN %11,13'Ü 65 YAŞ ÜSTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.

DÜNKÜ VAKALAR: (2 TEMMUZ)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de dün 1186 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi ise hayatını kaybetti.

EN ÇOK VAKA OLAN 5 İLİ AÇIKLADI

Bakan Koca, vakaları açıkladığı mesajında "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." dedi.

"BAŞARISIZLIĞA 5 ÖRNEK ŞEHİR"

Bakan Koca, dün vakaları paylaştığı mesajında "Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." ifadesini kullanmıştı.