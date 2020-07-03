Son dakika: 3 Temmuz corona virüs günlük vaka sayısı açıklandı! Güncel verilere göre bin 172 vaka açıklandı... | Video

Son dakika haberi: 3 Temmuz Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanan koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 52 bin 141 test yapılırken, bin 172 vaka tespit edildi. 19 vatandaşımız salgın nedeniyle hayatını kaybetti, bin 313 kişi ise sağlığına kavuştu.