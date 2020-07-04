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: Mardin'de kritik güvenlik toplantısı! Jandarma Genel Komutanı da katıldı...

Gelen haberine göre; , Mardine gitti. Soylu, burada güvenlik toplantısına başkanlık ediyor. Toplantıya Vali Demirtaş ile Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de katıldı.

AA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 12:51 Son Güncelleme: 4.7.2020 12:53 ABONE OL
Son dakika: Mardin'de kritik güvenlik toplantısı! Jandarma Genel Komutanı da katıldı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Mardin'de gerçekleştirilen güvenlik toplantısı başladı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, Vali Mahmut Demirtaş'tan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Soylu başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen güvenlik toplantısı başladı.

Vali Demirtaş, İçişleri Bakan Yardımcıları Ersoy ve İnce, Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir'in de hazır bulunduğu toplantı basına kapalı sürüyor.

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Son dakika: Mardin'de kritik güvenlik toplantısı! Jandarma Genel Komutanı da katıldı...
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