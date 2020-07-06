Milli Savunma Bakanlığından 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) havada yakıt ikmali yapıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor.#MSB #TSK #HvKK pic.twitter.com/FPDRBSAOSH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2020

Milli Savunma Bakanlığınca Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise, tanker uçağın havada muharip uçağa sağladığı yakıt ikmal desteği yer aldı.