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Milli Savunma Bakanlığından 'havada ' videosu paylaşımı

, Türk bünyesindeki tanker uçakların havada sağladığı ile Türk hava gücünün arttığına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:17 Son Güncelleme: 6.7.2020 17:18 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığından 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) havada yakıt ikmali yapıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise, tanker uçağın havada muharip uçağa sağladığı yakıt ikmal desteği yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığından 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı
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