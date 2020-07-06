Skandal sözleriyle gündeme gelen İYİ Partili Aylin Cesur'un ilk vukuatı değil!

Önceki gün yaptığı konuşmada terbiye ve ahlak kurallarının dışına çıkan ifadelerle konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur siyaset dünyasından yoğun tepki aldı. İYİ Parti'nin Burdur 2. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada kullandığı küfür içerikli ifadeler nedeniyle tepki alan İYİ Parti'li Cesur'un bu ilk vukuatı değil. Medyatik olmayı seven Cesur'un daha önce de kameralara görünmek, gündeme gelmek amacıyla yaptığı hareketler ile sosyal medyada yoğun olarak tepki twiti aldığı görülmüştü. Cesur bir şehit cenazesinde namaz kılınırken tüm cemaatin önüne geçerek kameralara bakarak erkeklerle birlikte namaz kılma görüntüleri verirken aynı cenazede kameralar nereye dönse oraya doğru giderek ilginç görüntülerle kayda geçmiş, gözü yaşlı şehit yakınlarına sarılırken kameralara poz vererek bu garipliği sürdürmüştü!