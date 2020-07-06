Son dakika haberleri: İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan terbiye sınırlarını aşan sözler! AK Parti'den sert tepki...

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN AHLAK SINIRLARINI AŞAN SÖZLER

Kongrede, İYİ Parti üyelerine seslenen Cesur'un ahlak sınırlarını aşan ifadeler şöyle:

Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta Cemil ile yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.

İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal hakaretler "Tek tek alır, uygun yerlerine..." | Video