Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberleri: İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan terbiye sınırlarını aşan sözler! AK Parti'den sert tepki...

haberleri: İYİ Parti Milletvekili 'dan terbiye sınırlarını aşan sözler! 'den sert tepki...

: İYİ Parti Isparta Milletvekili , partisinin Burdur 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. Cesur vurada ahlak sınırlarını aşan ifadeler ile konuştu. Cesur'un skandal olarak tanımlanabilecek ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşan Grup Başkanvekili , "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı.

SABAH
Giriş Tarihi: 6.5.2020 10:27 Son Güncelleme: 6.7.2020 10:34 ABONE OL
Son dakika haberleri: İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan terbiye sınırlarını aşan sözler! AK Parti'den sert tepki...

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi gerçekleşti. Kongreye İYİ Parti Isparta Milletvekili da katıldı. Cesur, burada yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Cesur, "Attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" dedi. Bu ifadelerin yer aldığı videoyu paylaşan Grup Başkanvekili , "İlla edep, illa edep" ifadeleri ile yanıt verdi.

Son dakika haberleri: İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan terbiye sınırlarını aşan sözler! AK Parti'den sert tepki...

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN AHLAK SINIRLARINI AŞAN SÖZLER

Kongrede, İYİ Parti üyelerine seslenen Cesur'un ahlak sınırlarını aşan ifadeler şöyle:

Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta Cemil ile yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.

İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal hakaretler "Tek tek alır, uygun yerlerine..." | Video

Son dakika haberleri: İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan terbiye sınırlarını aşan sözler! AK Parti'den sert tepki...

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Grup Başkanvekili , İYİ Partili 'un terbiye sınırlarını aşan ifadelerine Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Cesur, "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" dedi.

Son dakika haberleri: İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan terbiye sınırlarını aşan sözler! AK Parti'den sert tepki...

ŞEHİT CENAZESİNDE CEMAATİN ÖNÜNE GEÇEREK POZ VERMİŞTİ...

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili 'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi tepki çekmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan terbiye sınırlarını aşan sözler! AK Parti'den sert tepki...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA