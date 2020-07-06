İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal hakaretler "Tek tek alır, uygun yerlerine..." | Video
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Burdur'da konuşma yapan İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un skandal hakaretlerde bulundu! İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur, konuşmasında "Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz” diye tehditler savurdu.