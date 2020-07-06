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SON DAKİKA! 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

'den yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü /’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 10:46 Son Güncelleme: 6.7.2020 10:51 ABONE OL
SON DAKİKA! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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SON DAKİKA! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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