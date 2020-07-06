SON DAKİKA! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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