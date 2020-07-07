KADEM öncülüğünde 52 STK sosyal medya terörüne ‘dur’ dedi

Hazine ve MaliyeBakanı BeratAlbayrak ve ailesineyönelik hakaretiçerikli paylaşımlarınbardağı taşıran son damlaolduğu sosyal medya terörüne'dur' demek için sivil toplumkuruluşları da kolları sıvadı.Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ınyönetim kurulu başkan yardımcısıolduğu Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) , "Üslub-u beyan ayniyle insandır."diyerek, "Küfürsüz hayat mümkün"kampanyasını başlattı. Kadem Yönetim KuruluBaşkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu "Bu kampanyaile dijital mecralarda gittikçe normalleşenson derece rahatsız edici küfürlü üslup ve içeriklerinkullanımını azaltmayı, hatta tamamen ortadankaldırmayı hedefliyoruz.Kadın, aile, gençlik ve eğitimgibi birçok alanda faaliyetgösteren 53 sivil toplumkuruluşunun (STK)kampanyaya destek veriyor.Gümrükçüoğlu, "Herkesisosyal medyayı edep ve ahlak kurallarına uygunbir şekilde kullanmaya, kadının cinsel obje olarakgörülüp sürekli aşağılanmasına karşı tavır almaya,aynı fikirde olmasa bile hiç kimseye küfür yoluylahakaret edilmesine göz yummamaya, küfür,taciz, tehdit içeren paylaşım gördüğü zamanşikayet etmeye ve kötü örnekler yerine iyi örnekleriçoğaltmaya davet ediyoruz. Siyasi kimliği veideolojisi sebebiyle ya da sırf bir siyasinin yakınıolduğu için kadınlar ahlaksız ifadelere maruzkalabiliyorlar. Geçtiğimizgünlerde Esra Albayrak veÖzlem Zengin hanımefendilerinyaşadığı gibi bu ahlaksızdil ve söylem hızla yayılırken,söz konusu edilenkadınlar nesneleştirilerekgözü dönmüş kişilerin nefret objesi haline getirilebiliyor.Bunu hiçbir hal ve durumda kabuletmemiz mümkün değildir. Toplum olarak buinsanlıktan uzak ahlak yoksunu furyaya birlikte'Dur' demeliyiz.Adap geleneğinin sosyal mecralardada yaşatılmasını amaçlıyoruz" dedi.