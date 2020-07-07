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öncülüğünde 52 STK terörüne ‘dur’ dedi

Kadın ve (), ‘Üslub-u beyan ayniyle insandır’ sloganıyla ‘Küfürsüz Hayat Mümkün’ kampanyası başlattı. 52 STK’nın destek verdiği projenin amacı sosyal medyadaki ahlak dışı üsluba karşı farkındalık oluşturmak...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
KADEM öncülüğünde 52 STK sosyal medya terörüne ‘dur’ dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımların bardağı taşıran son damla olduğu sosyal medya terörüne 'dur' demek için sivil toplum kuruluşları da kolları sıvadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) , "Üslub-u beyan ayniyle insandır." diyerek, "Küfürsüz hayat mümkün" kampanyasını başlattı. Kadem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu "Bu kampanya ile dijital mecralarda gittikçe normalleşen son derece rahatsız edici küfürlü üslup ve içeriklerin kullanımını azaltmayı, hatta tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kadın, aile, gençlik ve eğitim gibi birçok alanda faaliyet gösteren 53 sivil toplum kuruluşunun (STK) kampanyaya destek veriyor.

Gümrükçüoğlu, "Herkesi sosyal medyayı edep ve ahlak kurallarına uygun bir şekilde kullanmaya, kadının cinsel obje olarak görülüp sürekli aşağılanmasına karşı tavır almaya, aynı fikirde olmasa bile hiç kimseye küfür yoluyla hakaret edilmesine göz yummamaya, küfür, taciz, tehdit içeren paylaşım gördüğü zaman şikayet etmeye ve kötü örnekler yerine iyi örnekleri çoğaltmaya davet ediyoruz. Siyasi kimliği ve ideolojisi sebebiyle ya da sırf bir siyasinin yakını olduğu için kadınlar ahlaksız ifadelere maruz kalabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Esra Albayrak ve Özlem Zengin hanımefendilerin yaşadığı gibi bu ahlaksız dil ve söylem hızla yayılırken, söz konusu edilen kadınlar nesneleştirilerek gözü dönmüş kişilerin nefret objesi haline getirilebiliyor. Bunu hiçbir hal ve durumda kabul etmemiz mümkün değildir. Toplum olarak bu insanlıktan uzak ahlak yoksunu furyaya birlikte 'Dur' demeliyiz.Adap geleneğinin sosyal mecralarda da yaşatılmasını amaçlıyoruz" dedi.

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KADEM öncülüğünde 52 STK sosyal medya terörüne ‘dur’ dedi
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