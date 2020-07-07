KADEM öncülüğünde 52 STK sosyal medya terörüne ‘dur’ dedi

Hazine ve Maliye
Bakanı Berat
Albayrak ve ailesine
yönelik hakaret
içerikli paylaşımların
bardağı taşıran son damla
olduğu sosyal medya terörüne
'dur' demek için sivil toplum
kuruluşları da kolları sıvadı.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın
yönetim kurulu başkan yardımcısı
olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği
(KADEM) , "Üslub-u beyan ayniyle insandır."
diyerek, "Küfürsüz hayat mümkün"
kampanyasını başlattı. Kadem Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu "Bu kampanya
ile dijital mecralarda gittikçe normalleşen
son derece rahatsız edici küfürlü üslup ve içeriklerin
kullanımını azaltmayı, hatta tamamen ortadan
kaldırmayı hedefliyoruz.
Kadın, aile, gençlik ve eğitim
gibi birçok alanda faaliyet
gösteren 53 sivil toplum
kuruluşunun (STK)
kampanyaya destek veriyor.
Gümrükçüoğlu, "Herkesi
sosyal medyayı edep ve ahlak kurallarına uygun
bir şekilde kullanmaya, kadının cinsel obje olarak
görülüp sürekli aşağılanmasına karşı tavır almaya,
aynı fikirde olmasa bile hiç kimseye küfür yoluyla
hakaret edilmesine göz yummamaya, küfür,
taciz, tehdit içeren paylaşım gördüğü zaman
şikayet etmeye ve kötü örnekler yerine iyi örnekleri
çoğaltmaya davet ediyoruz. Siyasi kimliği ve
ideolojisi sebebiyle ya da sırf bir siyasinin yakını
olduğu için kadınlar ahlaksız ifadelere maruz
kalabiliyorlar. Geçtiğimiz
günlerde Esra Albayrak ve
Özlem Zengin hanımefendilerin
yaşadığı gibi bu ahlaksız
dil ve söylem hızla yayılırken,
söz konusu edilen
kadınlar nesneleştirilerek
gözü dönmüş kişilerin nefret objesi haline getirilebiliyor.
Bunu hiçbir hal ve durumda kabul
etmemiz mümkün değildir. Toplum olarak bu
insanlıktan uzak ahlak yoksunu furyaya birlikte
'Dur' demeliyiz.Adap geleneğinin sosyal mecralarda
da yaşatılmasını amaçlıyoruz" dedi.