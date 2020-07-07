Son dakika haberler: CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yine kaybedeceksin...

Son dakika haberi: CHP'de 37'nci Olağan Kurultay süreci başladı. Kurultay için günler hızla ilerlerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun en güçlü rakibi Muharrem İnce'nin aday olmayacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde en rahat galibiyeti alacağı seçim olmasına kesin gözü ile bakılan Kurultay öncesi parti içi muhalifler kazan kaldırdı. İlhan Cihaner'in başını çektiği Gelecek İçin Biz grubu parti yönetimine bildiri ile tepki göstermişti. Bu gelişmenin hemen ardından partinin ağır toplarından Fikri Sağlar köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tansiyonu yükseltecek ifadeler ile yüklendi. Sağlar parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun pandemiyi fırsata çevirmek için uğraştığını söyledi, "Bu sana iktidar yolunu açmaz" dedi.
CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na tepki! "CHP bunu hak etmiyor" | Video
KILIÇDAROĞLU'NU TOPA TUTTU
Parti içinde farklı konuları gündemde tutmak yerine başarısız kadroları yenileştirmek gerektiğini savunan Sağlar, 'Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı 24 Haziran seçimi sonrası yanlış gidişatı tartışmak ve başarısız yönetim kadrolarını yenileştirmek için 634 kurultay delegesinin Olağanüstü Kurultay çağrısı o kadrolarca gerekçesiz olarak reddedilmişti. Bugün de başka bir hesap yapılıyor! Büyüyen Covid19 salgınına rağmen alelacele verilen Kurultay kararıyla bu kadroların parti yönetimde kalmasının alt yapısı oluşturuluyor.' ifadelerini kullandı.
KURULTAY OYUNUNU İFŞA ETTİ
Sağlar sözlerini şu çarpıcı ifadeler ile sürdürdü:
Malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilinerek, yönetim için ortaya çıkacak başka adayların fiziki zorlamalarla adeta önü kesiliyor. İddiaya göre kurultay salonu 1300'ü aşan delegenin sadece 900'nü alabiliyor. 4 saatlik sürede yüksek sesle konuşmanın ve dolaşmanın yasaklandığı bildiriliyor. Onur üyelerine ve PM'ye adaylığı için gerekli 10 imzayı almak için salona giriş yasaklanıyor.
"CHP BUNU HAKETMİYOR"
Sağlar Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecini fırsata çevirmeye çalışmasını eleştirdi, şu ifadeleri kullandı:
'Salgının oluşturduğu yaşam riskine rağmen herkesin karşı çıktığı CHP kurultayı iktidar yolunu açmayacaktır. Aksine kendi evinde hak hukuk ve adaleti oluşturmayan bir partinin toplum indindeki görüntüsünü daha da karanlık hale getirecektir… CHP bunu hak etmiyor.