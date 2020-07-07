Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler: CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yine kaybedeceksin...

: 'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yine kaybedeceksin...

haberi: Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultay hazırlıklarını sürdürürken, parti içi muhalifler kazan kaldırdı. Daha önce Kılıçdaroğlu'na parti içindeki sol cephe olarak bilinen 'Gelecek İçin Biz' isimli grup yayınladığı bildiri ile tepki göstermişti. Partinin ağır toplarından eski Milletvekili da ve ekibine sert sözlerle yüklendi. Sağlar, CHP bunu haketmiyor derken, "Yine kaybedeceksin" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 14:57 Son Güncelleme: 7.7.2020 15:02 ABONE OL
Son dakika haberler: CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: CHP bunu haketmiyor...

Son dakika haberi: 'de 37'nci Olağan Kurultay süreci başladı. Kurultay için günler hızla ilerlerken Genel Başkan 'nun en güçlü rakibi 'nin aday olmayacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde en rahat galibiyeti alacağı seçim olmasına kesin gözü ile bakılan Kurultay öncesi parti içi muhalifler kazan kaldırdı. İlhan Cihaner'in başını çektiği Gelecek İçin Biz grubu parti yönetimine bildiri ile tepki göstermişti. Bu gelişmenin hemen ardından partinin ağır toplarından köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tansiyonu yükseltecek ifadeler ile yüklendi. Sağlar parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun pandemiyi fırsata çevirmek için uğraştığını söyledi, "Bu sana iktidar yolunu açmaz" dedi.

CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na tepki! "CHP bunu hak etmiyor" | Video

Son dakika haberler: CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: CHP bunu haketmiyor...

KILIÇDAROĞLU'NU TOPA TUTTU

Parti içinde farklı konuları gündemde tutmak yerine başarısız kadroları yenileştirmek gerektiğini savunan Sağlar, 'Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı 24 Haziran seçimi sonrası yanlış gidişatı tartışmak ve başarısız yönetim kadrolarını yenileştirmek için 634 kurultay delegesinin Olağanüstü Kurultay çağrısı o kadrolarca gerekçesiz olarak reddedilmişti. Bugün de başka bir hesap yapılıyor! Büyüyen Covid19 salgınına rağmen alelacele verilen Kurultay kararıyla bu kadroların parti yönetimde kalmasının alt yapısı oluşturuluyor.' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler: CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: CHP bunu haketmiyor...

KURULTAY OYUNUNU İFŞA ETTİ

Sağlar sözlerini şu çarpıcı ifadeler ile sürdürdü:

Malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilinerek, yönetim için ortaya çıkacak başka adayların fiziki zorlamalarla adeta önü kesiliyor. İddiaya göre kurultay salonu 1300'ü aşan delegenin sadece 900'nü alabiliyor. 4 saatlik sürede yüksek sesle konuşmanın ve dolaşmanın yasaklandığı bildiriliyor. Onur üyelerine ve PM'ye adaylığı için gerekli 10 imzayı almak için salona giriş yasaklanıyor.

Son dakika haberler: CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: CHP bunu haketmiyor...

"CHP BUNU HAKETMİYOR"

Sağlar Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecini fırsata çevirmeye çalışmasını eleştirdi, şu ifadeleri kullandı:

'Salgının oluşturduğu yaşam riskine rağmen herkesin karşı çıktığı kurultayı iktidar yolunu açmayacaktır. Aksine kendi evinde hak hukuk ve adaleti oluşturmayan bir partinin toplum indindeki görüntüsünü daha da karanlık hale getirecektir… CHP bunu hak etmiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler: CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yine kaybedeceksin...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA