Son dakika haberler: CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yine kaybedeceksin...

Son dakika haberi: CHP'de 37'nci Olağan Kurultay süreci başladı. Kurultay için günler hızla ilerlerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun en güçlü rakibi Muharrem İnce'nin aday olmayacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde en rahat galibiyeti alacağı seçim olmasına kesin gözü ile bakılan Kurultay öncesi parti içi muhalifler kazan kaldırdı. İlhan Cihaner'in başını çektiği Gelecek İçin Biz grubu parti yönetimine bildiri ile tepki göstermişti. Bu gelişmenin hemen ardından partinin ağır toplarından Fikri Sağlar köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tansiyonu yükseltecek ifadeler ile yüklendi. Sağlar parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun pandemiyi fırsata çevirmek için uğraştığını söyledi, "Bu sana iktidar yolunu açmaz" dedi.

CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na tepki! "CHP bunu hak etmiyor" | Video