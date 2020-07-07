CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na tepki! "CHP bunu hak etmiyor" | Video
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CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın toplanmasına 3 hafta kaldı. 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın rakibi Muharrem İnce'nin genel başkanlık için aday olmayacağı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler devam ediyor. Son olarak CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar, köşe yazısında partisinin 10 yılda aldığı seçim yenilgilerinden yönetimi sorumlu tuttu.