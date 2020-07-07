Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler...

: duyurdu: Etkisiz hale getirildiler...

! 'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 09:46 Son Güncelleme: 7.7.2020 09:50 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler...

İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Terör örgütü PKK, vatandaşları uyuşturucu üretimine teşvik etmiş ve bunun üzerinden komisyon kovalamış! PKK’nın terör inine bayrağımız dikildi Esnafa kepenk kapattırıp PYD lideriyle toplantı yapan karı, kocaya ceza yağdı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA