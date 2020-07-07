Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler...

İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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