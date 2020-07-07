Son dakika haberi: Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Betül Aşçı isimli kadından skandal hareket

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haberi: Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! isimli kadından skandal hareket

haberleri... Sosyal medya, küçük kız kardeşine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri yayınlayan isimli kadını konuşuyor. İstanbul'da yaşadığı iddia edilen Betül Aşçı isimli kişi, Instagram canlı yayınında skandal bir olaya imza attı. Elinde sigara ile canlı yayın yapan Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Betül Aşçı'ya tepki yağarken Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hastagi Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtaglerinden oldu. İşte, skandal son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:42 Son Güncelleme: 7.7.2020 13:43 ABONE OL
SON DAKİKA: Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Betül Aşçı isimli kadından skandal hareket!

Sosyal medya, isimli kadının skandal görüntüleri ile çalkalanıyor. Edinilen bilgisine göre, İstanbul Pendik'te yaşadığı iddia edilen kadın, elinde sigara ile Instagram'da canlı yayın açtı. Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuştuğu görülen Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kız kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeden sigara içirmek için zorlamaya devam eden Betül Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi. İşte, o skandal görüntüler ve son dakika haberinin detayları;

SON DAKİKA: Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Betül Aşçı isimli kadından skandal hareket!

Görüntülerde kız kardeşinin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, 'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görülüyor.

Son dakika: Betül Aşçı isimli kadın kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video

SON DAKİKA: Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Betül Aşçı isimli kadından skandal hareket!

Sosyal medya kullanıcıları kardeşine zorla sigara içirmeye çalışan abla 'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.

SON DAKİKA: Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Betül Aşçı isimli kadından skandal hareket!
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Son dakika haberi: Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Betül Aşçı isimli kadından skandal hareket
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