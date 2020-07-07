Son dakika haberi: Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Betül Aşçı isimli kadından skandal hareket

Sosyal medya, Betül Aşçı isimli kadının skandal görüntüleri ile çalkalanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul Pendik'te yaşadığı iddia edilen kadın, elinde sigara ile Instagram'da canlı yayın açtı. Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuştuğu görülen Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kız kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeden sigara içirmek için zorlamaya devam eden Betül Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi. İşte, o skandal görüntüler ve son dakika haberinin detayları;