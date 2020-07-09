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500 bin TL ödülle aranan Avareş etkisiz hale getirildi

: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 /'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da 500 bin TL ödülle aranan 'Avareş' isimli teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 08:56 Son Güncelleme: 9.7.2020 09:11 ABONE OL
500 bin TL ödülle aranan Avareş etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.



500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'daki operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama:

28 Haziran'da, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edilmiştir.

Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı Sarya kod adlı Meyri Kaplan ve Vejin kod adlı Besna Tuman olduğu belirlenmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen ve 8 işçinin yaralandığı, 2 işçinin hayatını kaybettiği EYP'li saldırının failleri arasında oldukları daha önce açıklanmıştı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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500 bin TL ödülle aranan Avareş etkisiz hale getirildi
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