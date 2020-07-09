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’dan ders gibi sözler

milletvekili , ’nun yandaşı kanalda ’li belediyelere kayyum atanmasına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Özalan, “CHP kanalı Tele1'e konuk olan Ahmet Davutoğlu, ‘HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı çıktım’demiş. O belediyelere durduk yere kayyum atanmadı, terörü destekledikleri için kayyum atandı. Davutoğlu madalya istiyorsa Kılıçdaroğlu veya Demirtaş'a başvurabilir.”dedi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 9.7.2020 23:08 Son Güncelleme: 9.7.2020 23:11 ABONE OL
Alpay Özalan’dan ders gibi sözler

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan CHP yandaşı kanala çıkıp HDP'li belediyelere terör sebebiyle kayyum atanmasına o dönem karşı çıktığını açıklayan Ahmet Davutoğlu'na tepki geldi.

Ahmet Davutoğlu CHP yandaşı en militan yayınları ile dikkat çeken Tele1 Televizyonu'na konuk oldu. CHP ve HDP yandaşlığında sınır tanımayan Merdan Yanardağ'ın da bulunmduğu programda Davutoğlu, terör örgütlerine mesafe koyamadıkları ve finansman sağladıkları gerekçesiyle HDP'li belediyelere kayyum atanmasına o dönem karşı çıktığını belirtti.


Tele1 bu açıklamayı sosyal medya hesabından flaş açıklama olarak geçerken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan bu açıklamayı eleştirdi. Özalan twettır hesabından, "CHP kanalı Tele1'e konuk olan Ahmet Davutoğlu, 'HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı çıktım'demiş.
O belediyelere durduk yere kayyum atanmadı, terörü destekledikleri için kayyum atandı. Davutoğlu madalya istiyorsa Kılıçdaroğlu veya Demirtaş'a başvurabilir."dedi.

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Alpay Özalan’dan ders gibi sözler
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