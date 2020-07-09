Hendek olayları 15 Temmuz’a zemin hazırlamak içindi

Hain15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamak için Güneydoğu'da hendeklerin açılmasında FETÖ ile işbirliği yapıldığı PKK'lı teröristin itirafları ile ortaya çıkarıldı. Binlerce insanı yerinden göç ettiren hendekler, bölge halkına acı ve gözyaşı bıraktı. "Çözüm Süreci"ni sabote eden terör örgütü PKK, Güneydoğu'da sözde "Devrimci Halk Savaşı" adıyla sözde "Özerlik" ilan ederek, şehirlerde hendekler açıp barikatlar kurdu. Bölgede görevli FETÖ'cü güvenlik görevlileri PKK'nın hendek planıyla ilgili istihbarat toplamalarına rağmen engellemedi. Kısa sürede kırsal alandan ve Suriye'den gelen yüzlerce PKK/ YPG'li terörist, şehirlere yerleşti. Diyarbakır, Silvan, Şırnak, Cizre, Silopi, İdil, Nusaybin, Varto, Yüksekova, Nusaybin ve Derik'i adeta işgal eden teröristler, daha önceden getirilen tonlarca patlayıcıyı da sokaklara, camilere, evlere, hatta tarihi eserlere tuzakladı.Teröristlere önce Polis Özel Harekât Timleri müdahale etti. Ancak kısa süre sonra operasyonların komutası askere verildi. FETÖ ve PKK hendek operasyonlarında ortak çalıştığını gösteren pek çok bağlantı, geçen sürede ortaya konuldu. Dönemin 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Âdem Huduti, FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanarak, Malatya'daki FETÖ davasından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır ve Mardin'deki hendek operasyonlarının başında yer alan, eski 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'da FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildi.İKİ terör örgütünün hain ittifakı, 17 Ağustos 2016'da Van Polisevi'ne bombalı saldırı düzenleyen ve yaralı olarak yakalanan PKK'lı terörist M.O.'nun itiraflarında da yer aldı. M.O. ifadesinde, "15 Temmuz günü darbe olacağı bize telsizle bildirildi. Askerlere yönelik saldırıların, eylemlerin durdurulması, bunun yerine polise ve özel harekata yönelik saldırılar düzenlenmesi emredildi.Darbe püskürtülünce Murat Karayılan, 'askere yönelik eylemlere geri dönülmesi' emri verdi" dedi.PKK'NIN Şırnak kırsalındaki Besta cephesinde bulunan 300 kişilik terörist grubun başındayken, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Serhat Karayazı" kod adlı Abdulnasır Kaplan'da ifadesinde "Örgütte sürekli paralel bir yapının varlığından söz ediliyordu. Bize gelen 'askere ikinci emre kadar eylem yapmayın' talimatı darbeciler ile PKK'nın bağını gösteriyor. Yani, hendek çatışmalarla darbe girişimi birbiriyle bağlantılıdır. Amaç devlet otoristesini zayıflatmaktı" dedi.PKK ve FETÖ, en kanlı işbirliğini 6 yıl önce Diyarbakır'da yaşanan "6-8 Ekim provokasyonunda" sergiledi. Kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesi ile başlayan ve bölgede 53 kişinin öldüğü olaylarda ihanet şebekesi FETÖ'nün de parmağının olduğu belirlendi. Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü evin sahibi kadın L.O. da, olaylardan sonra savcıya verdiği ifadesinde, "155 polis imdat hattını aramama rağmen, polisler olaya müdahale etmedi" dedi.