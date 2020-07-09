Millet o gece ölümü bile göze alan lideriyle yürüdü

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü. TBMM, FETÖ'nün pilotlarının kullandığı F16'lar ile bombalanırken "Bomba da atsanız buradayız, Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız. Gerekirse burada ölürüz" diye meydan okuyan dönemin Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ SABAH'a konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece halkı meydanlara çağıran konuşması tarihi değiştirdi. Lider çalının arkasına saklanırsa, halk dağın arkasına saklanır. Cumhurbaşkanımız o gece bir kez ölümü göze alıp İstanbul'a gitti. Bunu Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ün milletin önüne düşüp önce Samsun'a daha sonra da yurdu gezerek ülkeyi işgalden kurtarmasına benzetiyorum. Tayyip Bey meydana çıktı, millet onunla birlikte darbecilerin tanklarını, toplarını, silahlarını her şeyini teslim aldı ve darbeyi yendi. Cumhurbaşkanımız ile birlikte millet de ölüme yürüdü, tankları topları yendi ve başardı.Ölüme yürümeyi göze alanları dünyada yenecek güç, kuvvet yoktur. O gün de öyle oldu.Kızılay'a gidip vatandaşlar ile birlikte mücadele vermek istedim. Ama arkadaşlarım, 'sizi tanırlar ve etkisiz hale getirmek isterler. Bu sırada vatandaşlar da zarar görür" deyince TBMM'ye geçtik. Meclis'te konuşurken bir ses duyduk ama ben konuşmamı kesmedim. Başkanlık Divanı'nda 'Bomba atıyorlar, sığınağa inelim' diyenleri duyunca dönüp onlara 'Biz meclisi kapatmayalım. Kapatırsak halk meydana gelmez, gelen de durmaz. Bize düşen burada ölmektir' dedim.O gece Meclis'te ölümü göze aldık.Meclis tarihinde ilk kez darbeye karşı direndi. Sokaklarda tankın altına yatan ile bombanın altında meydan okuyan vekil aynı anlayışı temsil ediyor. Ölmeyi göze alanları darbeci hainler yenemediler. Ölmeye karar verenler o gün hesap yapanları yendiler. Halkın gücü, tankın gücünü yerle yeksan etti.Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da demokrasiye ölümüne sahip çıkan tavrını başka biri yapsaydı BM ve uluslararası örgütler verilmedik ödül bırakmazdı. Ama Cumhurbaşkanımız olunca kimse görmedi, hatta iftiralar attılar. Ama tarih bunu yazacaktır.15 Temmuz gecesi Türkiye ve Türk milleti işgalden kurtuldu. Türkiye'nin düşmanlarının, işimizdeki hainlerin planları bir kez daha suya düşmüştür. Hainler ve onların yularını elinde tutanlar kaybetti. Türk milleti yeniden zaferin altına imza attı.