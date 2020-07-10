Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku...

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki döneminde ihalesi alınan yol yapım ve kilit parke işini tamamlayan firma, 2 milyon 750 bin liralık borcunun tahsilatı için belediyeye başvurdu. Borcu tahsil edemeyen firma, Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, alacaklı firmayı haklı bulunca icra yolunu açtı. Adana Büyükşehir Belediyesi, karara itiraz etti. Yapılan inceleme sonrası, mahkeme itirazın kaldırılmasına borcun haciz yoluyla tahsil edilmesine karar verdi. Bugün öğle saatlerinde, belediyenin temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada belediyeye gelen icra memurları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları, haczederek kamyonete yükledi.

İLK BAŞTA 'ÖDEYECEĞİM' DİYORDU...

Alacaklı firma sahibi Ömer Aydın, ihaleyi 2016 yılında aldıklarını, 2017'de sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, "Ben bu işin Hüseyin Sözlü döneminde bir kısmını tamamladım. Bir kısmını da Zeydan Karalar'ın döneminde tamamladım. Buna rağmen belediye bir türlü ödememizi yapmadı. Birçok kez geldik, geri çevrildik. Buna istinaden bu yola başvurduk. Diğer firmaların hepsine ödeme yapıyor, bize yapmıyor. İlk başta 'ödeyeceğim' diyordu, şu an ise çamur atıyor. İşin eksik olduğunu söylüyor. Biz haklarında suç duyurusunda bulunduk. 2 sene boyunca süründüm. Zeydan Karalar'ın koltuk ve masalarını haczediyoruz" dedi.