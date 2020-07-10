Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku...

Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku...

Büyükşehir Belediyesi'nden 2016'da yol yapım ve kilit parke ihalesini alan ve 2019 yılı içerisinde işi tamamlayan firma, borçlarını alamadığı gerekçesiyle başvurduğu mahkemece icra kararı çıkarttı. Belediyeye gelen icra memurları, başkanlık makamındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:47 Son Güncelleme: 10.7.2020 16:55 ABONE OL
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku...

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki döneminde ihalesi alınan yol yapım ve kilit parke işini tamamlayan firma, 2 milyon 750 bin liralık borcunun tahsilatı için belediyeye başvurdu. Borcu tahsil edemeyen firma, Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, alacaklı firmayı haklı bulunca icra yolunu açtı. Adana Büyükşehir Belediyesi, karara itiraz etti. Yapılan inceleme sonrası, mahkeme itirazın kaldırılmasına borcun haciz yoluyla tahsil edilmesine karar verdi. Bugün öğle saatlerinde, belediyenin temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada belediyeye gelen icra memurları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları, haczederek kamyonete yükledi.

İLK BAŞTA 'ÖDEYECEĞİM' DİYORDU...

Alacaklı firma sahibi Ömer Aydın, ihaleyi 2016 yılında aldıklarını, 2017'de sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, "Ben bu işin Hüseyin Sözlü döneminde bir kısmını tamamladım. Bir kısmını da Zeydan Karalar'ın döneminde tamamladım. Buna rağmen belediye bir türlü ödememizi yapmadı. Birçok kez geldik, geri çevrildik. Buna istinaden bu yola başvurduk. Diğer firmaların hepsine ödeme yapıyor, bize yapmıyor. İlk başta 'ödeyeceğim' diyordu, şu an ise çamur atıyor. İşin eksik olduğunu söylüyor. Biz haklarında suç duyurusunda bulunduk. 2 sene boyunca süründüm. Zeydan Karalar'ın koltuk ve masalarını haczediyoruz" dedi.

İşte FETÖ'nün beyin takımı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA