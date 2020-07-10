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: 6 /'li terörist daha gözaltına alındı

:" bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 /'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek"

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 11:38 Son Güncelleme: 10.7.2020 11:42 ABONE OL
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı
MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek"

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MSB: 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı
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