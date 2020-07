O gece 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz

FETÖ'nün milli egemenliğe darbe vurmak için gerçekleştirdiği kanlı 15 Temmuz kalkışması sırasında vatanına sahip çıkmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne koşan ve darbeciler tarafından vurulan gazi Kuddusi Köroğlu, "O hainler, elimizdeki bayraklara kurşun sıktı. 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz" dedi.





KURŞUN SAÇLARIMDAN GEÇTİ

Kuddusi Köroğlu, o geceyi şöyle anlattı: Yeğenimin düğünü vardı, düğünden çıktık eve gelip televizyonu açtım. Baktım ki Başkomutanımız 'Halkının gücünün üstünde güç yoktur. Meydanlara bekliyorum' diyor. Biz de çoluk çocuk arabaya dolduk ve kendimizi sokağa attık. Niyetimiz Külliye'ye ulaşmaktı ama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde önümüz darbeciler tarafından kesildi. Orada Cumhurbaşkanımızın açıklamasını duymayan ve dönmeyi düşünenler vardı. Onlara "Arkadaşlar bu vatan bizim, dönmeyin yılmayalım. Niye korkuyoruz? Allah'ını seven, vatanını seven dönmesin" diye bağırdım. Darbecilere karşı, oradaki kardeşlerimle kol kola girerek ilerledik. Asker üniformalı hainler bize 'sakın yaklaşmayın' diyorlardı, bize nişan almışlardı ama biz ne olursa olsun bize ateş edeceklerini düşünemezdik. Çünkü elimizde bayrak vardı. Bayrağa ateş edilir mi? 15 metre kalmadan bize ateş açmaya başladılar. Saçlarımın arasından kurşun geçti, ama Allah şehadet nasip etmedi, keşke olabilseydim.







BU MİLLET, VATANA NASIL SAHİP ÇIKILACAĞINI BİLİR

Bu millet 'Vatana nasıl sahip çıkılır, canıyla, kanıyla meydanlarda destan yazarak dünyaya gösterdi. O gece omuzlarımızda taşıdığımız bayrağımız hiç inmesin. Ben vatanım için her zaman hazırım, bacağımı değil gövde mi siper ederim. Vatan her şeyden önce gelir. Yeniden darbeye yeltenenler bilsinler ki 15 Temmuz da ne yaptıysak aynısını yaparız. Hem de daha fazlasıyla. Benim canım da evlatlarımın canı da bu vatan için feda. İstikbalimize, istiklalimize göz dikenlere karşı var gücümüzle çalışalım, teröre PKK'ya kucak açanlara karşı gücümüzü birleştirelim.

