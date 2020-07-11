Üniforması ile uğurladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde önceki gün meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, imha edilmek üzere Taşkısığı mevkine götürülen malzemelerin bulunduğu kamyonda yaşanan patlamada şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün naaşı, memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verildi. Törende, şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları 14 yaşındaki Basri ve 9 yaşındaki Alper Akgöz, tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. İlçe Müftüsü Ayhan Okur'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Eski Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde bulunan yaklaşık 30 balıkçı, kayıklarına bayrak asıp siren çalarak, şehit için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Şehitlerden Uzman Onbaşı Fatih Manga Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Manga'nın naaşı, kalabalık bir konvoy eşliğinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sümer Mahallesindeki baba evine getirildi. Şehit Manga'yı burada ailesi, sevenleri ve vatandaşlar karşıladı. Gözyaşlarının sel olduğu karşılamada aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi. Manga'nın naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreninin gerçekleştirileceği Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camiine götürüldü. Şehit düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.Şehit Mesut Yazar'ın cenazesi ise memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Geçtiğimiz Cuma günü Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti. Perşembe günü de patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda meydana gelen patlamada ise Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, Uzman Onbaşı Fatih Manga şehit olmuştu.