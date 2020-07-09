Video Yaşam Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video

Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video

Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video
09.07.2020 | 11:55

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Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video 00:14
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