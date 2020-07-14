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Son dakika: 'da /'ya eş zmanlı operasyon: 33 gözaltı

'da, 'nca terör örgütü /'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, aralarında 'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 17:49 Son Güncelleme: 14.7.2020 18:15 ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da PKK/KCK'ya eş zmanlı operasyon: 33 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, aralarında HDP'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik sürdürülen soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar çıkarılan 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'li yöneticiler, belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 23 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürürken, 10 kişinin yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

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Son dakika: Diyarbakır'da PKK/KCK'ya eş zmanlı operasyon: 33 gözaltı
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