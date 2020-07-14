SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı: 33 gün sonra ilk kez...

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 14 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Sağlık Bakanı Koca, 14 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 43 bin 231 olurken, 992 yeni tanı konuldu. Bugün 20 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 402'ye yükseldi. Son 24 saate bin 49 kişi iyileşti.

14 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:43.231

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 992

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 20

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.049

BAKAN KOCA:

Bakan Koca yaptığı açıklamada; TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım

13 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük corona virüs değerlendirmeleri

En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV.