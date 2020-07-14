Video Haber Son dakika! 14 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Son dakika! 14 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Son dakika! 14 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video
14.07.2020 | 20:56

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 231 testten 992'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 20 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 402 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 720'ye yükseldi.

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Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken 1049 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, toplam vaka sayısı 214 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 402, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı 196 bin 720 oldu.

'BUGÜNÜ TEKRAR ARAMAYALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" dedi.

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