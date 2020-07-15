Demokrasi nöbeti asla bitmeyecek

Bugün 15 Temmuz... Demokrasi ve Milli Birlik Günü... 4 yıl önce bugün, FETÖ'cüler, Türkiye'nin aydınlık geleceğine ve demokrasisine saldırdı. 15 Temmuz darbe girişiminde devlet ile halk el ele vererek cuntacıları tarihe gömdü. Bu şanlı direnişinin yıldönümünde İstanbul başta olmak üzere yurdun pekçok yerinde anma ve kutlama törenleri yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün öğleden sonra şehit ailelediri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Başkan Erdoğan akşam ise Ulusa Sesleniş'te bulunacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret edecek. TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde ise Erdoğan'ın katılımıyla tören yapılacak. Meclis bahçesindeki bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilden Ankara'ya getirilecek sporcular ise bugün akşam saat 22.30'da TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutmaya başlayacak. Ömer Halisdemir'in şehit edildiği an olan 02.16'da kırmızı beyaz renklerdeki balonlar uçurulacak. Demokrasi nöbetçileri, Mecliste 15 Temmuz gecesi saat 02.32'de bombalanan alana çelenk bırakacak. Meclis'teki anma törenleri, TBMM Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek.İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre bugünki resmi program 11.00'de Edirnekapı Şehitliği'ndeki ziyaretle başlayacak. Saat 12.00'de Sultanahmet Meydanı'nda III. Ahmet Çeşmesi önünde lokum ve şerbet ikramı olacak. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği ile birlikte Sultanahmet Camisi'nde mevlid okutulacak. Gece 00:13'te ise tüm camilerde sela okunacak.İstanbul'daki belediyeler de tarihe kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde programlar düzenledi. Esenler Belediyesi şehitlerin kabrini ziyaret edecek, şehit yakınlarına ve gazilere ev ziyareti yapacak. Gece ise 50'şer kişilik gruplar halinde birer saat nöbet tutulacak. Eyipsultan Belediuyesi, Kağıthane Belediyesi ve Sultangazi Belediyesi de demokrasi nöbeti organize ediyor.Sultangazi Belediyesi 15 rakamı şeklinde "Demokrasi Labirenti" kurarak darbelere dikkat çekiyor. Labirent 6 darbe girişimine atıfta bulunmak adına 6 çıkmaz yoldan oluşuyor.